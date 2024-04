Am Sonntag hat ein 73-jähriger Mann einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt, das er in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim geparkt hatte. Laut Polizei ist der Schaden durch ein daneben geparktes Fahrzeug entstanden. Bei dessen Fahrzeugführer handelt es sich um einen 41-Jährigen aus der Gemeinde, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.