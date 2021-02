Äußerst gefährlich war die Aktion eines Autofahrers am Samstagabend. Der Mann, der laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, fuhr gegen 20.15 Uhr auf der B9 zwischen Oppenheim und Osthofen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten deshalb stark bremsen oder ausweichen. Der Fahrer sei in Osthofen gestoppt und kontrolliert worden, heißt es im Bericht. Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit auf der B9 in Fahrtrichtung Mainz unterwegs waren und durch den PKW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms, Telefon 06241 8520, zu melden.