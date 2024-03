In der Nacht zum Montag hat in Bobenheim-Roxheim ein 22 Jahre alter Rollerfahrer einen Unfall verursacht, bei dem er und seine 15-jährige Sozia verletzt wurden. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Wormser gegen 0.30 Uhr in der Straße In den Fuchslöchern auf das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Den Beamten gegenüber räumte der junge Mann, der keinen Führerschein besitzt, den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden des Unfalls wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.