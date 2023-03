Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am kommenden Wochenende hätten auch die Handballer in den Ligen unterhalb der Oberliga ihren Spielbetrieb aufnehmen sollen. Doch das Coronavirus vereitelt diesen Plan. Der Pfälzer Handballverband (PfHV) hat die Spiele bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Trainer der betroffenen Vereine in Frankenthal und im Umland haben Verständnis. Aber die Enttäuschung schwingt auch mit.

Die Pfalzliga-Damen der SG Lambsheim/Frankenthal hätten ihren Saisonauftakt am Sonntag bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt gehabt. „Wir wären auch bereit gewesen“, betont