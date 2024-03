Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum siebten und letzten Mal fanden die Frankenthaler Jazz-Tage über das Wochenende „im Wohnzimmer der Track 4 Big Band“ in der Johann-Klein-Straße statt. Wie berichtet muss das Gleis 4 im Herbst umziehen. Bandleader Christian Schatka, Tiemo Feldmann vom Gleis 4 und der Music Academy und die Cracks des Orchesters boten zur Eröffnung am Freitagabend wieder alles auf, um Frankenthal als Jazz-Standort in der Metropolregion ins beste Licht zu rücken.

Heuer konnte man den gebürtigen US-Amerikaner, den Saxofonisten und Klarinettisten John Ruocco als Gast gewinnen. 1952 hat Ruocco in New Haven/Connecticut das Licht der Welt erblickt.