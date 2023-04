Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

FRANKENTHAL. Die ersten Damen der TG Frankenthal bleiben in der Erfolgsspur. Durch einen 6:4 (3:1)-Heimsieg am Samstag gegen Verfolger Wiesbadener THC hat das Team von Trainer Tobias Stumpf die Tabellenführung in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd ordentlich ausgebaut.

Aller guten Dinge sind … manchmal vier. Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt mit einem Sieg der TG-Damen in einem Pflichtspiel gegen den Wiesbadener THC. In der vergangenen Hallensaison mussten