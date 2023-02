FRANKENTHAL. Den zweiten Platz bei der Schulmeisterschaft des Landes Rheinland-Pfalz im Basketball errang die Mannschaft der Friedrich-Ebert-Realschule plus aus Frankenthal am Montag in Trier.

Zum Auftakt der Spiele in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2006 bis 2009) gegen das Wiedtal-Gymnasium aus Neustadt/Wied, den Regionalsieger aus Koblenz, setzte sich das Team aus Frankenthal ungefährdet mit 49:13 durch. Da das Max-Planck-Gymnasium (MPG) aus Trier, der Ausrichter des Landesfinals, gegen den gleichen Gegner mit 44:17 gewann, kam es zu einem richtigen Finalspiel zwischen Trier und Frankenthal.

„Sowohl der Mannschaft als auch uns Trainern war klar, dass es nun darum gehen würde, den eigenen Spielstil durchzusetzen und treffsicher zu sein“, berichtet der betreuende Lehrer Sebastian Nuber. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelangen Kapitän Kristiyan Selimski zwei Dreier – alles war noch offen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sei Trier weggezogen, berichtet Nuber. „Viele unserer Würfe tanzten auf dem Ring, fanden aber nicht den Weg ins Ziel.“ Anders bei Trier. Foulprobleme aufseiten des Teams aus Frankenthal erschwerten zudem das Spiel. Das Endergebnis von 25:50 für Trier spiegele den Spielverlauf nicht so ganz wieder und sei insbesondere den letzten Minuten geschuldet, in denen Trier alles gelungen sei.

„Ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft so viel Herzblut und Leidenschaft auf dem Platz gelassen hat, wie unsere Truppe“ lobt Sebastian Nuber seine Mannschaft trotz der Niederlage. Wie hoch der zweite Platz einzustufen sei, zeige, dass das MPG vor Beginn des Turniers als eine von drei Partnerschulen des Leistungssports in Rheinland-Pfalz vom Landesministerium für Bildung ausgezeichnet wurde, berichtet Nuber. Das MPG stelle die meisten Teams in Rheinland-Pfalz für die Bundesfinals in Berlin, auch in anderen Sportarten. Während das MPG 1000 Schüler besuchten, seien es bei der Friedrich-Ebert-Realschule plus etwa 400. Zudem sei der Trainer der Trier Gladiatiors (2. Basketball-Bundesliga) Kooperationspartner der Mannschaft aus Trier.