Mit Thomas Batke bekommt Studernheim erstmals einen Ortsvorsteher, der für die Freie Wählergruppe seinen Hut in den Ring geworfen hat. CDU-Kandidat Manuel Baqué erreicht dagegen auch im zweiten Anlauf nicht das erwünschte Ziel. Die SPD hatte nach dem Verzicht von Amtsinhaber Karl Ober keinen Bewerber aufgestellt.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter