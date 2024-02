Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegen die VTV Mundenheim will die SG Lambsheim/Frankenthal die weiße Weste in heimischer Halle wahren und die Gäste in der Tabelle weiter auf Abstand halten. Ob das gelingt, ist aber ungewiss, denn es fehlen weiterhin wichtige Akteurinnen.

Am Sonntag, 11 Uhr, Andreas-Albert-Schulsporthalle Frankenthal empfängt die Voigt-Sieben mit den Mundenheimerinnen eine Mannschaft, die aktuell hinter ihnen in der Tabelle zu finden ist. Doch die