Wer Schadstoffe umweltgerecht entsorgen will, hat dazu am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz im Vorort Mörsch Gelegenheit. Die Stadtverwaltung weist darauf hin: Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Wer Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel vorbeibringen will, sollte möglichst die Originalverpackung oder andere Kennzeichnungen dabei haben. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben werden nicht entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.frankenthal.de/ewf. Rückfragen beantwortet auch das EWF-Bürgerbüro unter 06233 89777 oder ewf-service@frankenthal.de.