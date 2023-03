Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Kegler des TuS Gerolsheim können mit einem guten Gefühl in das Spitzenspiel zu Hause gegen Walldorf gehen. Der TuS gewann am Samstag in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz Sektion Classic (LFV) 7:1 beim TSV Schott Mainz. Dabei erwies sich Holger Mayer als echte Verstärkung.

Es war das Spiel des Holger Mayer: Der Akteur des TuS stellte mit 630 Holz eine persönliche Bestleistung auf und lieferte an diesem Wochenende das zweitbeste Auswärtsresultat in der Regionalliga