Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das letzte Wort hat der Stadtrat. Aber es zeichnet sich ab: Die Frankenthaler Kommunalpolitik unterstützt die Pläne für das Real-Gelände in Studernheim. Die Investoren haben am Donnerstag ihre Absichten für das 7,2 Hektar große Areal konkretisiert. Ob es so kommt, wie sie sich das wünschen, hängt nicht zuletzt an den Eigentümern des Grundstücks.

Der Oberbürgermeister hat es sich offenbar an diesem Abend zur Aufgabe gemacht, etwaige Euphorie mit Blick auf die mögliche künftige Entwicklung des Real-Marktgeländes