Mit der Drohung, er habe ein Messer dabei, erbeutete ein Unbekannter am frühen Montagmorgen laut Polizei in einem Hotel in der Mahlastraße in Frankenthal einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Mann soll sich zunächst in der Lobby des Hauses aufgehalten haben. Kurz darauf habe er die Tür zur Rezeption aufgerissen, die Kasse geöffnet und das Geld herausgenommen. Wie die 56-jährige Mitarbeiterin gegen 5.10 Uhr der Polizei meldete, soll der Unbekannte sie mit Verweis auf ein Messer aufgefordert haben, sich ruhig zu verhalten. Der Räuber flüchtete aus dem Hotel, eine direkte Fahndung blieb laut Polizei erfolglos. Der Täter, der als ungepflegt beschrieben wird, soll etwa 170 Zentimeter groß und hager sein. Laut Aussage der Hotelangestellten hatte er kurze dunkelblonde Haare und trug einen hellgrünem Parka sowie dunkle Jeans. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.