Ein Fahrradfahrer ist am Feiertag, 9. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf der L 456 zwischen Kleinniedesheim und Großniedesheim verletzt worden. Die Polizei berichtet, der 26-Jährige sei gegen 21 Uhr in Höhe des Aussiedlerhofs vom Feldweg auf die Landesstraße aufgefahren – offenbar so unvermittelt, dass eine 67 Jahre alte Autofahrerin aus Worms nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer aus Frankenthal so verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5300 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.