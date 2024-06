An drei Wochenenden im Juni werden im Auftrag des städtischen Tiefbaureferats Arbeiten in der Merkurstraße durchgeführt. Betroffen ist die abzweigende Zufahrt zum Globusmarkt ab der Ampelanlage Ecke Dehner, teilt die Stadtverwaltung mit. In zwei Bauabschnitten wird die Asphaltdeckschicht saniert. Die betroffenen Straßenabschnitte werden jeweils gesperrt. Am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag, 16. Juni, laufen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt. Am Samstag schließt der Globusmarkt daher um 15 Uhr. Ab 15.30 Uhr erfolgt die Vollsperrung der Fahrbahn. Auch die Globus-Tankstelle ist dann nicht mehr erreichbar. Die Fachmärkte Dehner, Hammer, mister+lady und Deichmann bleiben erreichbar. Ab Montag, 17. Juni, 6 Uhr, wird die Fahrbahn wieder freigegeben. Am folgenden Wochenende – 22./23. Juni – beginnen die Arbeiten im nördlichen Teil der Straße in Richtung Kreuzung. Am Samstag, 22. Juni, wird das Teilstück ab 15.30 Uhr vollgesperrt. Der Globusmarkt und die übrigen Fachmärkte sind dann über die Seitenstraße am Dehner erreichbar. Die Globus-Tankstelle ist nicht anfahrbar. Die Verkehrsfreigabe erfolgt am Montag, 24. Juni, ab 6 Uhr. Am Sonntag, 30. Juni, werden Markierungsarbeiten unter Vollsperrung durchgeführt, die über den sanierten Bereich hinausreichen und den Opelkreisel einschließen. Umleitungen werden ausgeschildert.