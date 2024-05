Um Kindheitsbegleiter geht es bei einem Vortrag am Donnerstag, 16. Mai, 18 Uhr, im Gemeindehaus der Friedenskirche. Die Frankenthalerin Christa Spittel informiert bei freiem Eintritt über Puppen aus Celluloid, einem Material, das Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika entdeckt wurde. Spittel, die selbst Puppen fertigt und sammelt, stellt bekannte Modelle vor und erklärt an Beispielen den Umgang mit den empfindlichen, teils sehr alten Spielzeugen. Außerdem wird die Geschichte der einstige Puppenfabrik Neubronner, 1820 in Frankenthal gegründet und eine der ältesten in Deutschland überhaupt, beleuchtet.