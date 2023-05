Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fläche zwischen Berliner Straße und Wormser Straße ist der wohl älteste Standort einer Tankstelle in Frankenthal. Im Dezember soll sie – komplett durchsaniert – neu eröffnen. Am Mittwoch sind am nördlichen Stadteingang zwei je 14 Tonnen schwere Treibstoffbehälter geliefert worden.

Was sich am Mittwochvormittag im Frankenthaler Norden abspielt, erinnert an einige der Außenwetten der Fernsehsendung „Wetten, dass ..?“: Geschickte Menschen