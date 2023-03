Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rainer Sorg ist passionierter Pferdehalter. Der Eppsteiner würde gerne an der Weingartenstraße einen Aktivstall bauen. Seit mehr als einem Jahr verhandelt er darüber mit der Stadt. Die Vorlage war schon abstimmungsreif im Ortsbeirat – fast. Doch in der Kommunikation zwischen Sorg und der Verwaltung scheint es gewaltig zu knirschen. Am Dienstag ist nun ein Ortstermin angesetzt.

Eppstein sei früher bekannt gewesen für Pferdehaltung, sagt Rainer Sorg. Nicht umsonst trage der Vorort im Wappen ein Hufeisen. Sorg hält an der Tradition fest, die Tiere sind sein