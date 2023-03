Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Damenteam der SG Lambsheim/Frankenthal hat am vergangenen Wochenende in der Handball-Pfalzliga den ersten Punkt geholt. Ob es am Sonntag für den ersten Saisonsieg reicht, ist ungewiss. Um 15.30 Uhr ist die noch ungeschlagene HSG Landau/Land in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim zu Gast.

Die HSG schickt sich an, um den Aufstieg in die Oberliga zu spielen. Vor allem die Defensivabteilung der Gastgeberinnen dürfte am Sonntag gefordert sein. Mit 129:95 Treffern beweist die Angriffsreihe von