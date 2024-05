Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mächtig was los in der Innenstadt: Mit einer Mischung aus Funsport und Party zieht das Pfalzfest seit Donnerstag zahlreiche Besucher an. Damit zeigt sich Frankenthal als Gastgeber des Sportfestes der deutschen Meisterschaften der Gehörlosen von seiner besten Seite.

Bereits bei der Eröffnung am Donnerstag gibt es viel Zustimmung für das Pfalzfest: Miss Strohhut Julia Boudot lobt die „einzigartige Verbindung von Sport und Schorle“, Oberbürgermeister