Seit 30 Jahren ist die Pfälzische Musikgesellschaft in ihrem Bezirk Frankenthal aktiv. Fast 120 Konzerte hat sie in dieser Zeit organisiert. Das runde Jubiläum feiert die Gesellschaft in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Frankenthaler Kiwanis-Club mit einem Nachtkonzert unter dem Titel „Krieg und Frieden“ am Samstag, 19. November, um 20 Uhr in der Lutherkirche, Carl-Bosch-Siedlung.

1949 gegründet, sieht die Pfälzische Musikgesellschaft (PMG) heute ihre Hauptaufgaben darin, den musikalischen Nachwuchs zu fördern und das Konzertleben in der Region zu ergänzen.