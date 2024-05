„Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“: Tausende Male hat der Schweizer Musiker Pepe Lienhard diese Songs gespielt. Er war der Leiter des Begleitorchesters von Udo Jürgens, das zehn Jahre nach dessen Tod wieder zu erleben ist: in der Show „Da Capo Udo Jürgens“. Über die lange gemeinsame Zeit hat Nicole Sperk mit Lienhard, 78, gesprochen.

Herr Lienhard, die Freude in der Schweiz ist wahrscheinlich immer noch groß über den Sieg von Nemo.

Ja, wir sind immer stolz, wenn jemand