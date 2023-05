Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Abschied von Coach Uwe Naßhan hat man bei Fußball-B-Klassist TSV Eppstein auf eine interne Lösung gesetzt: Patrick Maginot ist seit Juli in Verantwortung an der Seitenlinie. Unter Naßhan war er schon Co-Trainer. Jetzt trainiert er Spieler, mit denen er in der vergangenen Runde noch zusammen auf dem Platz stand.

Mit Patrick Maginot leitet der TSV den Umbruch seiner ersten Mannschaft ein, die nach Aussagen des Trainers und von Spielleiter Eric Naßhan verjüngt werden soll. Der 32-jährige