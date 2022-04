Aufatmen bei den Kirchengemeinden: Sie können in der Karwoche und an den Osterfeiertagen wieder deutlich mehr Präsenz-Gottesdienste feiern als in den beiden zurückliegenden Pandemie-Jahren. Mit besonderen Aktionen soll die Bedeutung des christlichen Hochfests hervorgehoben werden.

Eine Osterrallye quer durch das Lauterecker und Heßheimer Viertel organisieren die Gemeinden der protestantischen Luther- und Friedenskirche. An zwölf Stationen warten auf die Teilnehmer ab Karfreitag, 15. April, nach Mitteilung von Pfarrer Martin Henninger Fragen rund um das Osterfest. Wer sie richtig beantwortet, wird am Freitag, 22. April, zwischen 16 und 18 Uhr in der Friedenskirche (Mozartstraße 26) mit einer süßen Überraschung belohnt. Teilnahmebögen gibt es sowohl an den beiden Kirchen als auch per E-Mail über die Pfarrbüros.

Der alte katholische Brauch des Klepperns mit Holzratschen wird in Studernheim und Mörsch wiederbelebt. Am Karfreitag und Karsamstag ziehen die Messdiener durch die Straßen und ersetzen das verstummte Geläut der Kirchenglocken. In Mörsch sind die Jugendlichen jeweils um 7, 12 und 18 Uhr unterwegs, am Samstag wird im Anschluss an das Mittagskleppern gesammelt. Pfarrer Stefan Mühl weist darauf hin, dass nicht alle Straßen bedient werden könnten, da die Gruppe zu klein sei. Die Klepper-Zeiten in Studernheim: an beiden Tagen jeweils um 12 und 18 Uhr, am Freitag auch um 15 Uhr. Am Samstag um 10 Uhr bitten die Messdiener um eine Spende.

„Klagemauer“ für Sorgen

Eine „Klagemauer“ ist in den protestantischen Kirchen in Eppstein und Flomersheim aufgebaut. Gemeindemitglieder sind eingeladen, ihre Nöte, Sorgen, Fragen und Bitten auf ein kleines Blatt zu schreiben und vor oder nach dem Gottesdienst in die Löcher der Backsteine zu stecken. Die Zettel werden – wie Presbyter Bernd Sold informierte – an Ostern in einer Feuerschale verbrannt. Eine Klagemauer mit gleicher Intention steht auch in der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman, wo Sold Religion unterrichtet. Auf das traditionelle Frühstück nach dem Auferstehungsgottesdienst (Beginn 6 Uhr in Flomersheim) müsse wegen Corona verzichtet werden. Als kleinen Ersatz gibt es ein „Frühstückchen to go“ mit Ostereiern und Laugenbrezeln.

Kinderkreuzweg und Familiengottesdienst

Das vom Pastoralteam der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit erarbeitete Konzept sieht am Palmsonntag und Ostermontag in der Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim jeweils um 11 Uhr spezielle Feiern für Familien und am Karfreitag einen Kinderkreuzweg vor. In allen sechs Gemeinden wird an Ostern mindestens ein Gottesdienst gefeiert, wobei weiterhin die 3G-Regel gilt. Der Gemeindegesang ist mit Maske wieder erlaubt. Für die Ostergottesdienste in den kleinen Kirchen (St. Paul, Heilig Kreuz Mörsch und St. Georg Studernheim) ist eine Anmeldung erforderlich. Geweihte Palmzweige gab es am Palmsonntag unter anderem in den Gottesdiensten. Das am Karsamstag geweihte Osterwasser soll zum Mitnehmen in kleine Flaschen abgefüllt werden.

Video auf Youtube

Ein besonderes Video-Projekt plant die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit für Karfreitag: Es wird ein virtueller „Frankenthaler Kreuzweg“ gestaltet, bei dem die Texte und Bibelzitate eine Verbindung zu Bildern und Szenen herstellen, die das Leid und die Not von Menschen in heutiger Zeit zeigen. Darin werden laut Pfarrer Mühl auch die Themen Missbrauch und Krieg in der Ukraine vorkommen. „Das neue Projekt soll dazu beitragen, die Zusammenarbeit von Mitgliedern der sechs Gemeinden zu vertiefen“, betonte er. Das Video ist ab dem Vormittag des Karfreitags auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei zu sehen.

Bereits am Gründonnerstag, 14. April, wird um 18 Uhr in der Versöhnungskirche ein Gottesdienst mit Tischabendmahl gefeiert. Frühaufsteher sind am Ostersonntag, 6 Uhr, zu einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Jakobuskirche im Pilgerpfad eingeladen. Und in Dirmstein wird nach Mitteilung von Pfarrerin Jutta Fang wie in den ersten beiden Corona-Jahren das ökumenische Auferstehungslicht in der Osternacht und am Sonntag vor dem Gottesdienst verteilt. Die Aktion sei in den Gemeinden gut angekommen, berichtete sie.