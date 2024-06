Bei den Wahlen der Ortsvorsteher hat sich die Farbenlehre in den vier Vororten verändert. Die SPD stellt künftig statt drei nur noch einen „Bürgermeister“, nämlich in Eppstein. Der CDU ist es gelungen, Flomersheim zu verteidigen und Mörsch zu übernehmen. In Studernheim stellt die FWG erstmals einen Ortsvorsteher. Dort löst Thomas Batke Karl Ober von der SPD ab. Er konnte sich gegen Manuel Baqué (CDU) durchsetzen. In Eppstein geht Uwe Klodt (SPD) in seine fünfte Amtszeit als Ortsvorsteher. Dort unterlag Herausforderin Sabine Clemens (CDU). In Mörsch löst der einzige Kandidat Simon Lutz (CDU) Adolf-José König (SPD) als Ortsvorsteher ab. In Flomersheim tritt Ulrich Fleischmann die Nachfolge von Heike Haselmaier (CDU) an. Er siegte gegen Kirsten Sielaff (SPD).