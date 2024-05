Nach vier Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder ein Open-Air-Kino in der Erkenbertruine statt. Vom 25. Juli bis 4. August werden an elf Abenden ausgewählte Filme auf der großen Leinwand unter freiem Himmel gezeigt. Darüber informieren Sebastian und Christian Kaltenegger, die gemeinsam das Lux-Kino betreiben. Die Veranstaltung solle mit bewährten Konzept aus der Vor-Corona-Zeit vonstatten gehen. An jedem Abend werde eine Live-Band vor dem Film für Stimmung sorgen. Kulinarisch wird sich der Frankenthaler Gastronom Michael Jockers um die Gäste kümmern, nachdem sich das Hotel Central als langjähriger Caterer aus Personalmangel zurückgezogen hat. Das Open-Air-Kino in Frankenthal hat eine lange Tradition. Seit dem Jahr 2000 lockt es alljährlich Filmfans weit über die Stadtgrenzen hinaus in die Erkenbertruine. Von 2020 bis 2022 musste es aufgrund der Coronabeschränkungen ausfallen. Im vergangenen Jahr hatte Christian Kaltenegger die Veranstaltung Ende Mai kurzfristig abgesagt, nachdem er keine Rückmeldung seitens der Stadt erhalten hatte.