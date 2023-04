Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eintracht Lambsheim ist am Sonntag (17.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Horchheim gefordert. In der zweiten Saisonpartie will das Team von Trainer Sven Schumacher die ersten Punkte in der Oberliga holen. Dafür muss die Leistung seines Teams jedoch länger als „nur“ 30 Minuten stimmen.

Da war sie nun. Die erste Pflichtspiel-Niederlage für Basketball-Oberligist Eintracht Lambsheim seit mehr als einem Jahr. Mit 75:87 musste sich die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher