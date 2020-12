„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So steht es auf der Menschenrechtstafel, die nun im Eingangsbereich der städtischen Musikschule Frankenthal hängt. Gestiftet hat die Tafel, die die ersten drei Artikel des Grundgesetzes wiedergibt, der Club Soroptimist International Frankenthal.

Anlass für die Spende ist der „Tag der Menschenrechte“, der am 10. Dezember begangen wird: 1948 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen an diesem Tag die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Soroptimistinnen in der Metropolregion Rhein-Neckar stiften aus diesem Anlass jeweils Menschenrechtstafeln. Für die Frankenthaler Gruppe ist es nach eigenen Angaben bereits die zehnte Aktion dieser Art. Die Grundgesetzartikel sollen alle, die sie sehen, „an ihre Menschenrechte wie ihre Menschenpflichten in ihrem ganz eigenen kleinen Umfeld erinnern“, heißt es in der von Wendula Theobald übermittelten Information. „Sie sollen sie dazu ermutigen, jederzeit für Menschenrechte einzutreten, sodass wir alle – zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie – gut zusammenleben können.“