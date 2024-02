Eine ganz besondere Abendmesse wird es am Sonntag, 3. März, in der katholischen Kirche St. Dreifaltigkeit geben. Dann nämlich ist der Ludwigshafener Chor für Geistliche Musik zu Gast in Frankenthal. Erklingen werden unter anderem Sätze aus „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

Es ist eine besondere Fassung eines besonderen Stücks. „Dieses Requiem ist etwas völlig anderes als die heilige Messe für die Verstorbenen in der katholischen Kirche“, sagt Chorleiterin Christiane Michel-Ostertun. „Beim katholischen Requiem geht es um das Gebet für das Seelenheil der Toten, die Musik hält sich an die liturgischen Texte der katholischen Messe. Beim ,Deutschen Requiem’ von Johannes Brahms geht es um Trost für die Hinterbliebenen. “

Brahms hat völlig frei, ohne irgendeine Bindung an die Liturgie, Texte aus der Bibel ausgewählt, bei denen es um Beistand und Trost für die Trauernden geht. Sieben Sätze mit insgesamt 15 Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament wenden sich direkt an die Trauernden und Verzweifelnden. Dieses Requiem kennt weder Verdammnis noch jüngstes Gericht. Der Komponist scherte sich nicht um religiöse Konventionen, er hat ein rein humanistisches Werk geschaffen für den Konzertsaal, nicht für den Gottesdienst. Am 18. Februar 1869 wurde es im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt.

Chor existiert seit 1978

Organist Philipp Sauer, der in dem Ludwigshafener Chor mitsingt, ist es gelungen, mit Pfarrer Andreas Rubel die Musiker für die Abendmesse zu gewinnen. Den aktuell rund 60-köpfigen gemischten Chor für Geistliche Musik gibt es seit 1978, seit 1999 leitet ihn Christiane Michel-Ostertun, Professorin für Liturgisches Orgelspiel und Improvisation an den Hochschulen für Kirchenmusik in Herford und Heidelberg.

Termin

Abendmesse mit dem Ludwigshafener Chor für Geistliche Musik am Sonntag, 3. März, 18 Uhr, in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit