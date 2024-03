Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Skiurlaub zwischen wichtigen Spielen. Da war doch was... Julian Nagelsmann beim Branchenprimus Bayern München. Das Ende einer Beziehung. Der TuS Dirmstein ist Primus in der A-Klasse und spielt am Ostermontag im Pokalfinale des Fußballkreises Rhein-Pfalz gegen die DJK Eppstein. Und was macht ein Trainer?

Dennis Pfeiffer, Trainer des TuS Dirmstein, entspannt im Zillertal – gleicher Ort wie einst Nagelsmann. Wenn das kein schlechtes Omen ist. Hallo: Wir sind bei den Amateuren. Und Dirmstein hat mit