Noch in der Vorbereitung und schon einen Pott in der Vitrine? Für einen der beiden A-Klassisten DJK Eppstein und SV Obersülzen wird das am Samstag Wirklichkeit. Im Finale des Kreispokals 2020/21 stehen sich die Mannschaften ab 16.30 Uhr auf dem Platz von Alemannia Maudach gegenüber. Während die DJK selbstbewusst an die Sache rangeht, ist man beim SVO etwas verhaltener.

Wird Stephan Krön der Hansi Flick der DJK Eppstein? Kommen, sehen, siegen? Flick hat in seiner Zeit beim FC Bayern München alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und Krön, der den