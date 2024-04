Gemeinsam mit Kreis- und Ortsverbänden von Bündnis 90/Die Grünen aus der Region lädt der Frankenthaler Alpenverein am Samstag, 27. April, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) zur Lesung: „Weltuntergang fällt aus - humorvoll gegen die Klimakrise“ ins Kletterzentrum Pfalz-Rock, Mörscher Straße 89, ein. Der Autor Jan Hegenberg wird nach Angaben der Veranstalter in der Kletterhalle einen Vortrag halten, der auf seinem gleichnamigen Buch basiert. Hegenberg beschäftige sich „mit Fehlinformationen und Fake News zur Klimakrise“, heißt es in der Ankündigung. Der Autor zeige, wie seiner Ansicht nach 2040 ein klimaneutrales Leben möglich wäre. Kooperationspartner des Alpenvereins sind die Grünen in Frankenthal, Ludwigshafen und Bobenheim-Roxheim. Anmeldungen per E-Mail an pfalz-event@mail.de. Weitere Informationen im Netz unter www.dav-frankenthal.de.