Wer einen Platz in einer Kindertagesstätte in Frankenthal sucht, muss sich dafür nur noch bei einer Einrichtung anmelden. Die Vergabe laufe mittlerweile zentral, wie der Beigeordnete Bernd Leidig (SPD) am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss mitteilte. In einer gemeinsamen Warteliste würden Anmeldungen für alle 19 Kitas in städtischer Trägerschaft, aber auch für die sieben Einrichtungen freier Träger in der Stadt zusammengefasst, wie die Verwaltung auf Nachfrage bestätigt. Auf einem Anmeldeformular, auf dem das Betreuungsangebot der jeweiligen Einrichtungen dargestellt ist, können Familien bis zu fünf Wunsch-Kitas angeben. Eltern können dabei die gewünschte Betreuungszeit angeben. Das Dokument ist über die Website der Stadt Frankenthal erhältlich. Bei der Vergabe der Plätze würden Wohnortnähe sowie bereits in einer Kita betreute Geschwisterkinder berücksichtigt, sagte Leidig im Ausschuss. Im Moment müssen Eltern ihr Kind noch in einer Kita anmelden oder das ausgefüllte Formular dort abgeben. In Zukunft wolle man laut Leidig aber auch eine vollständig digitale Anmeldung ermöglichen.