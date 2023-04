Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnellere Datentechnik – unter anderem darum geht es bei Bauarbeiten, die zurzeit in der Tom-Mutters-Schule und der Carl-Bosch-Schule laufen. Auf der Zielgeraden sind die Handwerker in der neuen Kita Weidstraße in Eppstein; im Herbst soll sie den Betrieb aufnehmen.

Wenn es ums Sanieren und Modernisieren geht, dann sind ältere Bauten „immer Überraschungspakete“, sagt Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) bei der Baustellentour mit der RHEINPFALZ.