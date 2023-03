Seit Monaten gibt es in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle in Frankenthal immer wieder lange Wartezeiten. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Neben dieser schlechten Nachricht gab es im Stadtrat aber auch Kritik der Verwaltung am Verhalten mancher Kunden.

Kommt die Verwaltung ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung in angemessener Form nach? Das wollte SPD-Fraktionssprecherin Aylin Höppner aufgrund des Bearbeitungsstaus in der Zulassungsstelle wissen. Sozialdemokraten und Grüne hatten das Thema im Stadtrat am Mittwoch auf die Agenda gesetzt. Engpässe seien schon vor Corona aufgetreten und hätten sich nun deutlich verstärkt, sagte sie. Personelle Schwierigkeiten seien in der Verwaltung keinesfalls nur auf diese Stelle beschränkt. Auch in den Bereichen Rechnungsprüfung, Schulen, Bau und in der Ausländerbehörde gebe es Notstände. „Wie will die Verwaltung das in den Griff bekommen?“, lautete die Frage der SPD-Fraktionsvorsitzenden. Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne) riet der Verwaltung, einmal die Sache aus dem Blickwinkel der Bürger zu betrachten. „Die Außenwirkung ist verheerend“, sagte sie.

Spontan ist es derzeit schwierig bis unmöglich, einen Termin in der Zulassungsstelle zu bekommen. Anfang der Woche mussten Bürger ohne Termin wieder nach Hause geschickt werden, weil sich Personal krank gemeldet hatte und nur die bereits online gebuchten Termine bearbeitet werden konnten. Online-Termine gibt es derzeit erst wieder Ende Januar. Am Donnerstag gab es bei Anfragen zur Neuzulassung von Fahrzeugen sogar die Rückmeldung: Kein freier Termin verfügbar. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

Hebich: Nerven liegen blank

Dass es bereits vor Corona zu Schwierigkeiten in der Kfz-Zulassungsstelle gekommen sei, wies Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) ebenso zurück wie die Kritik, die Verwaltung komme ihren Aufgaben nicht zuverlässig nach. Die Mitarbeiter würden unter den gegebenen Umständen alles tun, um den Ablauf zu sichern. Sie litten selbst am meisten unter der Situation. „Das führt zu Frustration. Die Nerven liegen blank. Sie müssen sich nicht übel beleidigen lassen. Das ist eine Unverschämtheit. Sie haben unser aller Rückendeckung verdient“, betonte der OB. Schnelle Abhilfe konnte Hebich jedoch nicht versprechen. Auf ein Zeitfenster, wann Besserung in Sicht ist, ließ er sich auch auf konkrete Nachfrage nicht ein.

Ausfällen im Bestandspersonal aufgrund von Krankheiten und Schwangerschaft nannte Hebich als Ursache für die aktuelle Situation, die sich erst seit dem Frühjahr verstärkt habe. Die Verwaltung sei nicht untätig gewesen. Eine kurzfristige Personalnachsteuerung sei jedoch kaum möglich. Neue Mitarbeiter würden eingearbeitet. Das dauere allerdings mindestens drei Monate. Verwaltungsintern hätten Mitarbeiter ausgeholfen, die früher in diesem Bereich gearbeitet haben und sich damit in den komplexen Abläufen auskennen würden. Da jedoch auch in anderen Bereichen der Verwaltung Personalnotstand herrsche, könne die Abstellung kein Dauerzustand sein.

Einarbeitung bei Personalnot schwierig

Vier Vollzeitstellen seien im Schalterdienst vorgesehen. Alle Planstellen seien besetzt. Zeitweise sei jedoch nur ein Mitarbeiter aus den beschriebenen Gründen anwesend gewesen. Bereits seit Sommer sei die Zulassungsstelle personell verstärkt worden. Drei befristet Beschäftigte seien eingestellt worden, die jetzt eingearbeitet würden. Im Stellenplan 2022 seien weitere zwei Stellen für den Schalterdienst beantragt. André Schreiber, stellvertrender Bereichsleiter im Bereich Ordnung und Umwelt, sagte, eine dreimonatige Einarbeitungszeit sei möglich, wenn sich Bestandspersonal intensiv um die neuen Mitarbeiter kümmern könne. Derzeit sei dies in der Kfz-Zulassungsstelle nicht gegeben. Die Leiterin der Kfz-Stelle, Barbara Lee, betonte, dass man immer um Notfälle bemüht sei.

Aktuell seien in der Zulassungsstelle drei Schalter besetzt, um Lauf- und Terminkunden zu bedienen. Online-Termine seien in angemessener Zeit verfügbar, so der OB. Auf Nachfrage von Rainer Schulze (Grüne), wie IT-ferne Bürger an Termine kämen, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), dass eine Mitarbeiterin für telefonische Anfragen abgestellt sei. Hebich räumte auf Nachfrage der SPD ein, dass es drei Überlastungsanzeigen aus der gesamten Verwaltung gegeben habe. Ob und welche Erkenntnisse daraus gewonnen wurden, die Antwort blieb der OB schuldig.

OB: Gewerbliche Dienste werden nicht bevorzugt

Hebich und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) widersprachen Anschuldigungen, gewerbliche Zulassungsdienste würden bevorzugt behandelt. Während des Lockdowns sei es allerdings nur über diese Dienste möglich gewesen, Fahrzeuge zuzulassen. „Das war nach unseren Informationen auch in anderen Verwaltungen so“, sagte Hebich. Doch es sei nicht zu verhindern, dass diese Online-Zeitfenster buchten. Allerdings sei dies auf fünf Termine am Tag beschränkt. Dass kommerzielle Dienste mehr Geld für eine schnelle Bearbeitung forderten, könne die Verwaltung nicht verhindern.