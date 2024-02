Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Büffeln für ein gutes Abi – und Model spielen für einen tollen Abiball: So machten es 18 Prüflinge vom Karolinen-Gymnasium in Frankenthal. Sie legten am Samstag eine professionelle Modenschau im Modehaus Jost hin. Und konnten so schon mal das passende Outfit testen.

Mittlerweile ist das Fest zum Abschluss der Schulkarriere ein kostspieliges Unterfangen. Fällig ist dafür ein fünfstelliger Betrag. Seit anderthalb Jahren kratzen die Absolventen