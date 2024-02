Ungepflegte Grünflächen, auf denen illegale Bretterbuden, Sperrmüll, Autos und Baumaterial lagern – so präsentiert sich das Gebiet Kappenäcker in Lambsheim auch noch sechs Jahre, nachdem ein Bebauungsplan für das 30 Hektar große Gelände südlich der Bahnlinie verabschiedet wurde. Große Hoffnung setzt Lambsheims Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) nun auf den neuen Bauamtsleiter der Kreisverwaltung, Frank Juchem, der allen illegalen Bauten im Rhein-Pfalz-Kreis den Kampf angesagt und massive Kontrollen angekündigt hat. Der Ortsgemeinderat hat seinerseits am Dienstag eine Änderung des Bebauungsplans und eine Veränderungssperre für das Areal beschlossen. Letztere gilt solange, bis der geänderte Bebauungsplan rechtskräftig ist. Hintergrund: Neben einer Zone, in der eine rein landwirtschaftliche Nutzung zulässig ist, sind in der Gartenzone entlang der Bahnlinie einige Vorgaben im Bebauungsplan nicht klar definiert, etwa die Art der Tierhaltung, erläuterte Knoll im Rat. „Bestimmte Tierarten sollen hier künftig ausgeschlossen werden.“