Wer derzeit den Weg nördlich der Theodor-Heuss-Brücke entlangläuft, erkennt ihn nicht wieder. Da sie starke Schäden aufwiesen, sollten in einem ersten Schritt 25 von 75 Pappeln gefällt werden. Weil die Gefahr für Spaziergänger jedoch größer war als gedacht, mussten alle Bäume sofort weichen.

Je älter Pappeln werden, desto höher ist das Risiko, dass Parasiten wie Pilze in den Baum eindringen können. Die Fäulnis macht ihn dann instabil und er kann seine Äste verlieren. Für Passanten kann das lebensgefährlich werden. Mit dieser Botschaft warnte Georg Spang, Leiter des Forstreviers Schifferstadt, auf einem Schild Spaziergänger vor dem Benutzen eines Wegs am Rheinufer nördlich der Theodor-Heuss-Brücke (A6). Hintergrund sind Fällarbeiten, über die das Landesforsten Rheinland-Pfalz, dem das Areal gehört, Anfang Februar informierte. Wegen fallender Äste, die Spaziergänger treffen könnten, einigte sich die Frankenthaler Stadtverwaltung mit dem Landesforsten, zuerst 25 Pappeln zu entfernen. Die restlichen 50 sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

An die Eichensetzlinge grenzt ein bereits aufgeforstetes Schutzgebiet an. Foto: Hogrefe

Am 7. Februar begannen die für eine Woche angesetzten Abholzarbeiten. Der Weg wurde für Bürger gesperrt. Laut Spang sei dann beim Fällen der Bäume das viele Totholz aufgefallen. Das sind abgestorbene, trockene Äste, die sich in den Baumwipfeln verfangen können. „Jedes Mal, wenn wir einen Stamm mit dem Bagger angestoßen haben, kam ein Regen von Ästen herunter“, sagt der Förster. Zusammen mit der Stadt habe er beschlossen, nicht nur die angedachten 25 Pappeln zu fällen, sondern alle 75. Erst dadurch habe man die Gefahr für Passanten bannen können, erzählt er. Die Abholzarbeiten wurden um eine Woche verlängert. Spang berichtet, dass beim Fällen ein Baumstamm in den Rhein gefallen sei. Der sei dann an einer anderen Stelle wieder aus dem Wasser gezogen worden. Anders als erwartet, seien die Bäume nicht hohl gewesen. „Bei solchen Wurzelschäden und dem starken Pilzbefall sind die Bäume normalerweise komplett verfault. Das war bei diesen Pappeln nicht der Fall.“ Den Grund dafür kennt Spang nicht.

Die 75 Eichensetzlinge wurden in zwei Reihen gepflanzt. Foto: Hogrefe

75 Eichen gepflanzt

Damit der Spazierweg am Rheinufer nicht kahl bleibt, pflanzten Georg Spang und seine Mitarbeiter in einem Abstand von acht Metern zum Weg 75 Eichen. Dazu kamen 320 weitere Setzlinge der Wildbirne, des Feldahorns und des Schwarzen Holunders. Für Schutz sorgen Wuchshüllen, die durch Wildtiere verursachte Bissschäden verhindern sollen. Die neuen Bäume ergänzen die bereits aufgeforstete Waldfläche, die sich ein Stück dahinter befindet.

Für Spaziergänger ist der Weg nun wieder begehbar, sagt der Revierleiter. Da die schweren Arbeitsgeräte den Boden etwas gelockert haben, sei er jedoch vorübergehend matschig.