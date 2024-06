Mit einer bundesweiten Aktionswoche unter dem Motto „Buy now – Inkasso später“ wollen Schuldnerberatungen noch bis Freitag auf die Gefahren von Angeboten aufmerksam machen, bei denen der Kauf erst später bezahlt wird. Daran beteiligt sich auch das Diakonische Werk Pfalz, das sechs Schuldnerberatungen in Speyer, Frankenthal, Kirchheimbolanden, Landstuhl, Kaiserslautern und Ludwigshafen betreut. Jährlich werden dort laut Mitteilung knapp 9000 Beratungsgespräche geführt. „In einer auf Konsum ausgerichteten Welt muss der Umgang mit Geld, Handy und Internet früh gelernt werden. Wir sehen hier bei vielen Menschen eine gefährliche Wissenslücke die zur Verschuldung führen kann“ sagt Tanja Gambino, landesweite Referentin des Diakonischen Werk Pfalz für Schuldnerberatung. Zu viele, gerade auch junge Menschen, würden das Risiko unterschätzen, das von scheinbar verlockenden Angeboten ausgeht, jetzt etwas im Internet zu bestellen und es später zu bezahlen. Dass dabei über Drittanbieter unter Umständen sogar ein Kredit abgeschlossen werde, wüssten wenige. „Darauf wird ebenso wenig explizit hingewiesen wie auf anfallende Zinsen und Gebühren“, kritisiert Gambino. Sie fordert deutlich mehr Transparenz bei Bezahlprozessen. Das Beratungsangebot des Diakonischen Werk ist für Hilfesuchende kostenfrei und ermöglicht einen niederschwelligen Zugang zu Beratungsangeboten, vor Ort in den jeweiligen Beratungsstellen oder teilweise auch über Onlineangebote unter www.diakonie-pfalz.de.