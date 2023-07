Mit Gentleman wird ein weiterer hochkarätiger Musikstar beim Festival Jazz & Joy auftreten, wie die Wormser Kultur und Veranstaltungs GmbH mitteilt.

Der Reggae-Musiker komplettiert damit das Programm am Festivalsonntag, 13. August, auf der Sparkassen-Bühne am Marktplatz. Seit 30 Jahren schreibt der Kölner Musikgeschichte, wurde vielfach mit Platin und Gold ausgezeichnet und stand mehr als 20-mal in den deutschen Single-Charts. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher neben dem Sonderkonzert mit Max Giesinger sowie den Auftritten von Alice Merton und Ray Wilson auf einen vielfältigen Genremix mit Engin, Turfu, Botticelli Baby, Novaa, Les Yeux d'la Tete, BCUC, Gringo Mayer und Miu freuen. Außerdem gehören auch das Festival-Eröffnungskonzert der Nils Landgren Funk Unit und die Auftritte der Jazzrausch Bigband, des Matti Klein Soul Trios mit Max Mutzke, von Gianluigi Trovesi im Orobico Quartett, dem Omer Klein Trio, des Hoodna Orchestras und Girls in Airports zu den Höhepunkten. Tickets sowie das komplette Programm gibt es im Internet unter www.jazzandjoy.de sowie beim Ticket Service im Wormser.