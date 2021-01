Erleichterung im Caritas-Altenheim Heilig Geist in Frankenthal: Auch dort hat nun die Mehrheit der Bewohner und des Personals am Samstag die erste Covid-19-Schutzimpfung erhalten.

„Super.“ So lautete das Fazit von Florian Kutschke-Käß, Leiter des Caritas-Altenzentrums an der Rheinstraße, am Samstagnachmittag. Nach einer kurzen Orientierungsphase habe die Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam sehr gut geklappt. 65 von 74 Bewohnern hätten sich impfen lassen, berichtete er. Die meisten seien sehr froh gewesen, endlich an der Reihe zu sein. Lediglich zwei Bewohner hätten vorab eine „vertiefte Aufklärung“ zum Thema gewünscht. Impfen ließen sich nach Angaben des Heimleiters auch „über 50“ von zurzeit 85 Mitarbeitern.

Den bisher schwierigsten Zeitabschnitt im Zusammenhang mit der Pandemie hatten Beschäftigte und Bewohner des Heilig-Geist-Heims in den Wochen vor Weihnachten durchzustehen: „Zwischen dem 23. November und dem 23. Dezember sind 26 Bewohner positiv getestet worden“, berichtete Kutschke-Käß. Im Zusammenhang mit Covid-19 habe es sechs Todesfälle gegeben. 14 positive Testergebnisse habe man beim Personal verzeichnet. Erfreulicherweise seien aber seit Weihnachten keine weiteren Infektionsfälle mehr festgestellt worden. Der zweite Impftermin ist nun für den 6. Februar vorgesehen.