Mit Spenden in Höhe von jeweils 3333 Euro unterstützt der Frankenthaler Maschinenbauer Howden Turbo (HTO) die Tafel in Frankenthal, den Tierschutzverein Frankenthal und das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.

Von der bisher üblichen Tradition, die Jahresabschluss-Essen einzelner Abteilungen und Bereiche des Unternehmens zu bezuschussen, sei man dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgerückt, erklärten die Geschäftsführer Volker Neumann und Ulrik Damgaard in einer gemeinsamen Presseinformation. Denn gemeinsame Essen in Restaurants seien zurzeit ebenso wenig möglich wie eine interne Veranstaltung im größeren Kreis.

Deshalb habe das Management beschlossen, stattdessen „drei ausgewählte soziale Projekte in der Region“ finanziell zu unterstützen. Aus acht Vorschlägen dazu hätten die Beschäftigten des Unternehmens dann per Abstimmung drei ausgewählt. In Online-Videokonferenzen informierten die Geschäftsführer kurz vor Weihnachten die Empfänger.

Mehr Tafel-Kunden

Für die Frankenthaler Tafel berichtete Michael Baumann, Stadtbeauftragter des Trägers, der Malteser, im Gespräch mit Volker Neumann, dass die Zahl der Tafel-Kunden von 150 Anfang 2019 auf jetzt 400 gestiegen sei. Das bedeute, dass rund 1500 Menschen mit Lebensmitteln versorgt würden. Um die Hygieneregeln einhalten zu können, sei man für die Verteilung ins Freie ausgewichen. Für den Winter habe man zwei Container angemietet, die rund 10.000 Euro pro Jahr kosteten. Allein schon deshalb, aber auch wegen anderer Kosten wie die für Transportfahrzeuge seien Spenden stets willkommen.

Simone Jurijiw, Vorsitzende des Frankenthaler Tierschutzvereines, war nach Angaben der Beteiligten „fast sprachlos“, als Volker Neumann sie über die Spende informierte. Corona-bedingt konnte der Verein dieses Jahr nicht die üblichen Veranstaltungen organisieren und daher auch weniger Spendengelder sammeln. Dabei würden zurzeit rund 60 einsame Tiere betreut, für die man ein neues Zuhause suche. Geld und Sachspenden seien auch hier jederzeit willkommen. Damit könnten die vielen Futter- und Tierarztkosten gedeckt werden.

Spenden wichtig

Linnford Nnoli, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Kinderhospiz Sterntaler, informierte sich bei Volker Neumann und Ulrik Damgaard über die Hintergründe der überraschenden Gabe für das Hospiz. Wie bei vielen Organisationen sind auch hier viele geplante Veranstaltungen ausgefallen, die gewöhnlich auch für Einnahmen sorgen. Umso wichtiger seien nun Spenden. Jeder sei willkommen, sich auf der Internetseite www.kinderhospiz-sterntaler.de des Kinderhospizes Sterntaler über die aktuellen Themen und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.