Zum achten Mal rückt das Kulturzentrum Das Wormser in Worms Kurzfilme ins Licht und zeigt unter dem Titel „Hollyworms“ am Samstag, 9. April, ab 20 Uhr in zwei Blöcken 20 zum Teil preisgekrönte Kurzfilme.

Ausgewählt wurden die Filme zusammen mit einer Berliner Filmagentur und der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Der Eintritt ist frei. Einer dieser 20 Kurzfilme ist der elf Minuten lange Beitrag „Johnny Lonesome“. Regisseur Florian Schäfer, der inzwischen in der Nähe von Freiburg lebt, ist in Worms geboren und aufgewachsen, war Sänger der Wormser Rockband Treacle People, war Statist der ersten Nibelungenfestspiele und besuchte auch einige Jahre lang das Karolinen-Gymnasium in Frankenthal. Sein Film „Johnny Lonesome“ spielt in Worms und erzählt von einem Gebrauchtwagenverkäufer, der nach deren Tod in die Wohnung seiner Mutter zieht – woraufhin sich sein körperlicher und geistiger Zustand bald verschlechtert … Hauptdarsteller Cedric Cavatore ist Ludwigshafener und war unter anderem in der SWR-Serie „Pälzisch im Abgang“ zu sehen.