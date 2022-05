Den ersten Gerolsheimer Dorftreff „bei Weck, Worschd und Woi“ am Sonntag wollten sehr viele Leute miterleben. So viele, dass die Initiative „Gerolsheim bewegt sich“ ihre Beziehungen spielen lassen musste, um zwischendurch Nachschub an den drei W-Waren zu bekommen. Simone Ulrich ist begeistert, dass das Straßenfest so großen Anklang gefunden hat. Schon vor dem Beginn um 14 Uhr seien Neugierige auf Sitzplatzsuche gewesen. Spontane Kuchenspenden und Angebote, beim nächsten Mal (12. Juni) mitzuhelfen, zeigen Ulrich, dass die Idee dahinter, den Zusammenhalt im Dorf zu stärken, verstanden wurde. Gästelob gab es ihr zufolge für die „Preise wie vor zehn Jahren“: Weinschorle drei Euro, Kuchenstück ein Euro. Das ist in der Tat nicht üblich.