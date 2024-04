Der Gesangverein (GV) Kleinniedesheim lädt am Donnerstag, 18. April, 20 Uhr, zu einer Mitgliederversammlung in den Saal des Kleintierzuchtvereins ein. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Auflösung des Vereins. Aus Mangel an aktiven Mitgliedern wurde im Herbst bereits der Singbetrieb eingestellt. Wie der GV-Vorsitzende Heiko Schwerdel auf RHEINPFALZ-Anfrage informierte, ist der Satzung zufolge eine Zwei-Drittel-Mehrheit aller Mitglieder erforderlich, um den Auflösungsbeschluss zu fassen. Bei gegenwärtig 47 Mitgliedern wären das 36 Stimmen. Schwerdel rechnet nicht damit, dass so viele Mitglieder erscheinen werden. In diesem Fall werde die Versammlung ohne Abstimmung geschlossen. Binnen vier Wochen müsste dann eine erneute Mitgliederversammlung einberufen werden. Im zweiten Anlauf reiche eine einfache Mehrheit, um den Verein aufzulösen – unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder.