Die Keglerinnen Vanessa Neber und Laura Nickel treten für den TuS Gerolsheim auf den nächsten deutschen Meisterschaften an.

Am Finaltag der Landesmeisterschaften im Kegeln (LFV) in Eppelheim sicherte sich Vanessa Neber vom TuS Gerolsheim in der Altersklasse U18 den Titel. Laura Nickel erreichte mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 589 Kegeln den zweiten Platz. Beide Sportlerinnen vertreten den TuS Gerolsheim auf den deutschen Meisterschaften in Eppelheim. Vanessa Neber (U18) erzielte bereits im Vorlauf auf den Bahnen in Gerolsheim Tagesbestwert und eine neue persönliche Bestleistung von 583 Kegeln. Laura Nickel (490) blieb da noch unter ihren Möglichkeiten.

Neben Nickel und Neber waren auch Tarik Arslan, Christian Bär, Marvin Wind und Tim Wagner für den TuS Gerolsheim auf den Bahnen. Christian Bär (U14) erzielte im Vorlauf in Grünstadt mit 408 Kegeln eine neue Bestleistung; Tim Wagner wurde mit 468 Kegeln Sechster. Tarik Arslan (451) und Marvin Wind (466) kegelten ordentlich. Am Finaltag in Eppelheim zeigte Wagner (467) erneut eine kontante Leistung und belegte Platz fünf. Marvin Wind holte mit 428 Kegeln Platz 13, Tarik Arslan (549) Platz neun. rhp