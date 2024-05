Aus personellen Gründen bleibt die Friedhofsverwaltung am Mittwoch, 22. Mai, geschlossen. Geplante Beisetzungen finden an diesem Tag statt. Darüber informiert die Stadt kurzfristig am Dienstagnachmittag. Anliegen können per E-Mail an ewf-friedhofswesen@frankenthal.de gesandt oder ab Donnerstag wieder persönlich vorgetragen werden.