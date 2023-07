Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankenthal soll Austragungsort der WM der Gehörlosen und Hörgeschädigten 2026 werden. Diesen Vorschlag unterbreitet die Technische Kommission am Rande der WM in Kopenhagen. Andere Kandidaten gibt es nicht.

Geplant ist, dass die 4. Handball-WM vom 02. bis 18. Juli 2026 stattfindet. Offiziell muss die Bewerbung noch von den Gremien des International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) bestätigt