Martin Luther und seine Weigerung, vor dem Wormser Reichstag vor 500 Jahren seine Schriften zu widerrufen, das wird ein Jahr lang gefeiert. Ein Schwerpunkt liegt in diesen Tagen, weil der Reformator 1521 just zu dieser Zeit in der Stadt präsent war. Das soll er jetzt wieder sein. In einem Fotoprojekt von Stefan Ahlers und Stefan Weißmann.

Die Wormser Berufsfotografen Stefan Ahlers (Jahrgang 1962) und Stefan Weißmann (Jahrgang 1966) haben sich zum Reichstagsjubiläum die Aufgabe gestellt, den Reformator mit Fotografien und Collagen zu würdigen, informiert die Stadt Worms. Im Mittelpunkt stehe dabei das 1868 eingeweihte Lutherdenkmal.

Die Fotos, erläutert der Pressetext weiter, seien im Herbst 2020 überwiegend zur sogenannten blauen Stunde zwischen Sonnenuntergang und Nacht entstanden. Die Lichtstimmung der Dämmerung und die künstliche Beleuchtung des Denkmals verliehen den Fotos einen ganz eigenen Stil. Digital fotografiert und in einer speziellen Technik bearbeitet, enthielten die Arbeiten teils Schriften oder Orte im Hintergrund, teils seien sie collagenartig aufgebaut. Die Kompositionen sollen, werden die Fotokünstler zitiert, die Auseinandersetzung des Reformators Martin Luther mit der katholischen Kirche, dem Judentum und dem Reichstag 1521 zum Ausdruck bringen

Bilder in Schaufenstern ausgestellt

Zu sehen sind die Arbeiten nicht im üblichen Ausstellungsformat, sondern Corona-bedingt in den Fenstern des Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrums (Rathenaustraße 11), der ehemaligen Kaufhof-Filiale (Kämmererstraße 24-32) und des Coworking Space „c/o buero“ gegenüber des Lutherdenkmals. Unterschiedlich ist die Dauer der Ausstellung, im Wormser vermutlich bis Ende Mai.

Die Bilder in limitierter Auflage, die im ausgestellten oder einem Wunschformat erhältlich sind, kosten jeweils 290 Euro. Für jedes verkaufte Bild spenden die Fotografen laut Stadt 100 Euro an das Lincoln-Theater Worms. Interessenten können sich per E-Mail an stefan@weissmann-worms.de melden.