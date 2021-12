Das Schnelltestzentrum der Stadt am Festplatz Benderstraße, das seit Frühjahr unter anderem von der DLRG-Ortsgruppe in einem dortigen Funktionsgebäude betrieben wurde, schließt am Sonntag und wird ab Montag von einem Angebot des Frankenthaler Unternehmers Jürgen Maring ersetzt. Der Inhaber der Firma Eventfritze hat dafür nach eigenen Angaben ein Drive-Thru-Konzept entwickelt. Wer sich per Schnelltest auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchte, kann sich demnach online dafür anmelden und dann mit seinem Auto durch die Teststraße auf dem Gelände fahren. Nach seiner Darstellung ist der Systemwechsel auch eine Reaktion auf die zuletzt teilweise langen Wartezeiten, die Testwillige bei Kälte und Nässe hätten in Kauf nehmen müssen. Das Testzentrum zum Durchfahren – ähnliche Angebote gibt es auch auf den Parkplätzen KBA (Lambsheimer Straße) und Möbel Ehrmann (Wormser Straße) – ist Maring zufolge Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 13 Uhr, geöffnet. Terminanmeldung im Internet unter festplatz-frankenthal.de.